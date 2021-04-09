Son dakika: ABD'nin Texas eyaletinde silahlı saldırı
Son dakika haberleri... ABD'nin Texas eyaletinde yapılan silahlı saldırıda yaralananların olduğu bildirildi. ABD medyasında yer alan haberlere göre, Texas eyaletinin Bryan kentinde silahlı saldırı gerçekleşti.
ABD medyasında yer alan haberlere göre, Texas eyaletinin Bryan kentinde silahlı saldırı gerçekleşti.
Saldırıda en az 6 kişinin yaralandığı, yaralıların bazılarının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Polis olay yerine gelirken, şüphelinin ise hala yakalanmadığı kaydedildi.