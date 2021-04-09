09 Nisan 2021, Cuma
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Son dakika: ABD'nin Texas eyaletinde silahlı saldırı

Son dakika haberleri... 'nin eyaletinde yapılan silahlı saldırıda yaralananların olduğu bildirildi. ABD medyasında yer alan haberlere göre, Texas eyaletinin kentinde silahlı saldırı gerçekleşti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.04.2021
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Son dakika: ABD'nin Texas eyaletinde silahlı saldırı

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Texas eyaletinin Bryan kentinde silahlı saldırı gerçekleşti.

Saldırıda en az 6 kişinin yaralandığı, yaralıların bazılarının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Polis olay yerine gelirken, şüphelinin ise hala yakalanmadığı kaydedildi.

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