NATO'nun kuruluşunun 72. yıl dönümü kutlanıyor | NATO üyesi ülkeler hangileri?

Asli görevi "üye ülkelerin özgürlük ve güvenliklerini siyasi ve askeri yöntemlerle korumak" şeklinde belirlenen NATO, bir ortak değerler topluluğu olarak tanımlanıyor. Müttefikler, demokrasi, bireysel özgürlük, hukukun üstünlüğü ve uyuşmazlıkların barışçı yollardan çözümü gibi ortak değerlere ve bu değerlerin Avrupa-Atlantik bölgesinde muhafazasına bağlı bulunuyor.