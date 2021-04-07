IMF'den flaş koronavirüs aşısı açıklaması: Kriz karanlık bir gölge oluşturmaya devam ediyor

Düşük gelirli ülkelerin gelecek 5 yıl içinde yaklaşık 450 milyar dolarlık kaynağa ihtiyaç olacağını kaydeden Georgieva, bu ülkelerin daha fazla yurtiçi gelir seferberliğine ve daha fazla imtiyazlı dış finansman ile borçlarıyla başa çıkmaları için daha fazla yardıma ihtiyaçları olduğunu aktardı.

Georgieva, IMF'nin şimdiye kadar 86 ülkeye çeşitli araçlar kullanarak 110 milyar doların üzerinde destek sağladığını belirterek, fonun 650 milyar dolarlık yeni bir özel çekme hakkı (SDR) tahsisini de önereceğini ve bunun rezerv varlıklar için uzun vadeli küresel ihtiyacın karşılanmasına yardımcı olacağını, tüm üyelere, özellikle de en savunmasız olanlara önemli bir likidite sağlayacağını ifade etti.