ABD'de Bitcoin ile "kimyasal silah" olayında hapis!

Independent gazetesinin haberine göre, ABD'nin Missouri eyaletinde yaşayan 46 yaşındaki Jason William Siesser, illegal ürünlerin satın alınabildiği ve özel tarayıcı ile bağlantı sağlanabilen bir platform üzerinden iki kez "dimetil cıva" alma girişiminde bulunduğunu yetkililere itiraf etti.