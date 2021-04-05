Rusya-Ukrayna sınırında silah sesleri duyuldu! Savaş görüntüleri servis edildi!

Rusya-Ukrayna sınırındaki gerginlikte silahlar ateşlendi. S-400'lerin görüntülenmesinin ardından dünya basını askeri birlikler arasında çatışmaların başladığını duyurdu. Rusya'nın Odessa ve Mykolaiv'i işgal için 'Normandiya' benzeri bir çıkartma yapabileceği yazılırken, el bombaları ve silah seslerinin geldiğini noktadan görüntüler servis edildi.