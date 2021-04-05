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05 Nisan 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Rusya-Ukrayna sınırında silah sesleri duyuldu! Savaş görüntüleri servis edildi! Rusya-Ukrayna sınırında silah sesleri duyuldu! Savaş görüntüleri servis edildi!
Rusya-Ukrayna sınırındaki gerginlikte silahlar ateşlendi. S-400'lerin görüntülenmesinin ardından dünya basını askeri birlikler arasında çatışmaların başladığını duyurdu. Rusya'nın Odessa ve Mykolaiv'i işgal için 'Normandiya' benzeri bir çıkartma yapabileceği yazılırken, el bombaları ve silah seslerinin geldiğini noktadan görüntüler servis edildi.
Giriş Tarihi: 05.04.2021 09:18
Ukrayna sınırına yüzlerce tank ve S-400 füzeleri gönderen Rusya lideri Putin'e NATO hamlesiyla karşılık verildi. Bu sabah ise gerilim noktasından hayli uzak konumdaki sınır hattında el bombaları ve silahlar ateşlendi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Mart ayının son günlerinde keskin nişancıların silahlarından çıkan kurşunların dört askeri öldürmesiyle ateşkes bozuldu, ateş topuna dönen sınırdan gelen arka arkaya son görüntüler dünyayı sarstı.
Binlerce asker, yüzlerce tankın yığıldığı sınırdaki fotoğraflar, uluslararası medyada 'Savaşın eşiğinde' ve 'Dünya Savaşı dört hafta içinde tetiklenebilir' başlıklarıyla sunuldu.
Rusya lideri Vladimir Putin, dünyanın gözü önünde silah seslerinin susmadığı Ukrayna sınırına ve Moskova'nın yedi yıl önce el koyduğu Kırım'a binlerce asker gönderdi.
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak ise, Rusya'nın tatbikat adı altında sıcak bölgeye 25 tabur ek asker sevk ettiğini belirtiyor. Ukrayna medyası, Donbas'a doğru giden Rus konvoylarının görüntülerini yayınlıyor. Son gelmeyen konvoyları gösteren görüntülerde top bataryaları dikkat çekiyor.