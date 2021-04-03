Savaş kapıda! Ukrayna sınırında Rus askeri helikopterleri...

Rusya'nın Ukrayna sınırına yaptığı askeri sevkiyatlarla Kiev-Moskova hattında tansiyon bir kez daha yükselirken, yeni bir iddia ortaya atıldı. Ukrayna-Rusya sınırında yaşayan vatandaşlar tarafından kaydedilerek sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Rusya'nın sınıra Kamov Ka-52 ve Mi-28 tipi askeri helikopter gönderdiği iddia edildi.