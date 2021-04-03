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03 Nisan 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Savaş kapıda! Ukrayna sınırında Rus askeri helikopterleri... Savaş kapıda! Ukrayna sınırında Rus askeri helikopterleri... Son dakika haberlere göre; Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde Rusya yanlıları ile Ukrayna birlikleri arasında gerilimin artması gözleri yeniden bu bölgeye çevirdi. Kiev, Rusya'nın Ukrayna sınırına asker yığdığını iddia etti. Rusya ise Ukrayna'yı provokasyonla suçlayarak, "iç savaş" uyarısı yaparken, Rus Hava Kuvvetleri'ne ait askeri savaş helikopterlerinin Ukrayna sınırında görüntülendiği iddia edildi. Giriş Tarihi: 03.04.2021 14:15 Güncelleme Tarihi: 03.04.2021 14:15
Rusya'nın Ukrayna sınırına yaptığı askeri sevkiyatlarla Kiev-Moskova hattında tansiyon bir kez daha yükselirken, yeni bir iddia ortaya atıldı. Ukrayna-Rusya sınırında yaşayan vatandaşlar tarafından kaydedilerek sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Rusya'nın sınıra Kamov Ka-52 ve Mi-28 tipi askeri helikopter gönderdiği iddia edildi.
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Hızla yayılan görüntülerin ardından açıklama yapan Ukrayna Devlet Sınır Teşkilatı Andriy Demchenko, "Tam olarak Ukrayna sınırında olmadı ama sınırın ötesinde bir bölgede olmuş olabilir. Bazı görgü tanıklarının ifadelerine göre Rusya Federasyonu'nun Rostov bölgesinde kaydedilmiş görüntüler" ifadelerini kullandı.
Rus ordusunun Ukrayna sınırındaki askeri hareketliliğini artırması, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde var olan gerilimi yeniden tırmandırdı. Rusya destekli ayrılıkçı güçlerin Ukrayna ordu mevzilerine saldırmasının ardından yükselen gerilim, 26 Mart'ta 4 Ukraynalı askerin yaşamını yitirmesiyle zirveye çıktı.
Moskova-Kiev hattındaki gerilimde Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un "Donbas'ta yeni bir savaş başlatmaya çalışanlar, Ukrayna'yı yok edecek" yönündeki tehdidinin ardından AB, ABD ve NATO'dan peş peşe açıklamalar geldi.
NATO, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri varlığını güçlendirmesinden endişe duyulduğunu belirtti. Bir NATO yetkilisi, Moskova'nın barış görüşmelerinin altını oyduğunu ve Temmuz 2020'de varılan ateşkesi ihlal ettiğini dile getirdi. NATO büyükelçileri yükselen şiddet olayları nedeniyle bir araya geldi.