06 Nisan 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Irak’ta COVID-19 alarmı! Günlük vaka sayısında kritik eşik aşıldı

Irak’ta COVID-19 alarmı! Günlük vaka sayısında kritik eşik aşıldı

Irak'ta korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 7 bin 300 yeni vakanın tespit edilmesi ile salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 06.04.2021
ABONE OL
Irak’ta COVID-19 alarmı! Günlük vaka sayısında kritik eşik aşıldı

Dünya genelinde korona virüs (Covid-19) ile mücadele çalışmaları kapsamında aşılama kampanyaları hız kesmeden deva ederken, Irak'ta salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülkede son 24 saatte 7 bin 300 yeni vakanın tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 887 bin 291'e ulaştığı aktarıldı. Coivd-19 salgınının Irak'ta geçen yıl Şubat ayında başlamasından bu yana en yüksek günlük vaka sayısının kayda geçtiğini ifade eden Bakanlık, son 24 saatte 33 kişinin virüs nedeni ile hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 14 bin 535'e ulaştığını kaydetti.

Irak'ta son 24 saatte 5 bin 225 kişinin tedavisinin tamamlanarak taburcu edildiğini belirten Sağlık Bakanlığı, toplam 11 bin 983 kişinin ise Covid-19'a karşı aşılandığını aktardı.

Kılıçdaroğlunu saygıya davet etti! KILIÇDAROĞLU'NU SAYGIYA DAVET ETTİ!
Vaka ve can kaybında rekor artış! VAKA VE CAN KAYBINDA REKOR ARTIŞ!

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA