Son dakika: Libya'dan flaş açıklama! Türkiye ile imzalanan anlaşma devam edecek mi?

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e Dışişleri Bakanı Nikos Dendias eşlik etti. Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, Ankara ile Trablus arasında 27 Kasım 2019' da imzalanan "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ile "Deniz Yetki Alanlarının sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" anlaşmasının doğru olmadığını savundu. İki ülkenin ilişkilerinin gelişmesi için çaba harcayacaklarını ifade ederek, Miçotakis, "Libya dürüstlük, karşılıklı diyalog ve uluslararası hukuka saygı temelinde yeni bir başlangıç yapmak istiyoruz. Önceki dönemin hatalarını silmenin bir yolunu bulmak niyetindeyiz" dedi.