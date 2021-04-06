06 Nisan 2021, Salı
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İngiltere'de Oxford-AstraZeneca aşısının çocuklardaki denemeleri durduruldu

Son dakika haberkeri... , ilaç şirketi ile geliştirdikleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının, çocuklarda denenmesini durdurdu. 'de bu haber gündemin ilk sırasına yerleşirken, kısa süre öncede aynı aşıyla ilgili bazı ülkeleri, kan pıhtılaşması yaptığı gerekçesiyle aşının kullanımını askıya almış veya yaşa göre sınırlandırmıştı. ve tarafından yapılan açıklamalar sonrası ise aşının yetişkinlerde kullanılmasına devam edilmişti.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 06.04.2021 Güncelleme Tarihi: 06.04.2021
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İngiltere'de Oxford-AstraZeneca aşısının çocuklardaki denemeleri durduruldu

Oxford Üniversitesinden yapılan açıklamada, "Pediatrik klinik testlerde güvenlik endişesi olmasa da yeni denemeler öncesinde, İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumundan (MHRA), yetişkinlerde bildirilen nadir tromboz/trombositopeni (kan pıhtılaşması) vakalarına ilişkin incelemesi hakkında ek bilgi bekliyoruz." ifadesine yer verildi.

BAZI AVRUPA ÜLKELERİ, AŞININ KULLANIMINI YAŞA GÖRE SINIRLANDIRMIŞTI

Üniversite, şubattaki açıklamasında, 6-17 yaş arası 300 gönüllünün katılacağı denemeler yapacaklarını bildirmişti.

MHRA, İngiltere'de Oxford- aşısı olan 18,1 milyon kişiden 30'unda kan pıhtısı geliştirdiğini ve bunlardan 7'sinin 24 Mart itibarıyla öldüğünü duyurmuş, ancak şu anda kan pıhtısı oluşması ile aşı arasında bir bağlantı olduğunu gösteren hiçbir kanıt bulunmadığını açıklamıştı.

Bazı Avrupa ülkeleri, kan pıhtılaşması yaptığı gerekçesiyle söz konusu aşının kullanımını askıya almış veya yaşa göre sınırlandırmıştı.

06 NİSAN 2021 TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜS TABLOSU

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