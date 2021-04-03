Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden 'Boeing 737 Max' açıklaması

Endonezya ve Etiyopya'da yaşanan kazalar sonrası 2019 yılı mart ayında tüm dünyada uçuş yasağı getirilen Boeing 737-MAX tipi uçakların Türkiye'de seferlere başlaması için hazırlıklar sürüyor. SHGM bu tipteki uçakların yeniden hizmete alınması öncesinde uygulanması gereken süreçleri içeren "Uçuşa Elverişlilik Direktifi"ni internet sitesinden yayımladı. Buna göre 737-MAX'ler, tasarım değişiklikleri, operasyonel ve bakım el kitabı değişiklikleri ile pilotların eğitimlerini içeren 15 maddelik işlemlerin gerçekleştirilmesiyle tekrar uçabilecek. SHGM'den konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada 29 Ekim 2018'de Endonezya'da ve 10 Mart 2019'da Etiyopya'da yaşanan iki ölümlü uçak kazası sonrası Boeing B737-8 ve B737-9 MAX uçaklara ait uçuşların tüm dünyada olduğu gibi 12 Mart 2019 tarihinde Türkiye'de de durdurulduğu hatırlatıldı.

DİREKTİFLERİ UYGULAYAN UÇABİLECEK

Açıklamada bu uçakların yeniden hizmete alınması amacıyla üretici firma Boeing ve ABD Havacılık İdaresi'nin Türkiye'nin de aralarında bulunduğu ilgili hava araçlarının hizmette olduğu ülke havacılık otoriteleri ile gerekli tedbir ve uygulanması gereken işlemlere yönelik çalışmalar yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Bu kapsamda, yürütülen çalışmalar neticesinde Genel Müdürlüğümüz tarafından Uçuşa Elverişlilik Direktifi hazırlanmıştır. Bu bağlamda, anılan Uçuşa Elverişlilik Direktifi (UED)'nin uygulanması koşuluyla ülkemiz ilgili operatörlerinde bulunan Boeing B737-8 ve B737-9 MAX tipindeki uçakların yeniden hizmete alınması Genel Müdürlüğümüzce uygun olarak değerlendirilmiştir" denildi.