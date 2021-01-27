Boeing çakıldı! 2020'de rekor zarar

Boeing, 2020'nin dördüncü çeyreğine ilişkin finansal tablolarını açıkladı.

Buna göre, şirket geçen yılın son çeyreğinde 8,4 milyar dolar zarar etti. Firma, 2019'un aynı döneminde de 1 milyar dolarlık zarar açıklamıştı.

REKOR SEVİYEDE ZARAR!

Boeing'in net zararı, 2020 yılı genelinde ise 11,9 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştı.

Şirket, 2019'u da 636 milyon dolarlık zararla tamamlamıştı.