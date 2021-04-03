"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN TALİMATLARIYLA BAŞLADI"



İdlib'de mülteci yoğunluğunun fazla olduğunu ve Suriye'nin dünyanın en büyük mülteci kamplarına ev sahipliği yaptığını anlatan Kınık, "2 bine aşkın mülteci kampına ev sahipliği yapan Suriye'de en ağır yük İdlib tarafında. 1.7 milyon insan derme çatma çadırlarda yaşıyor ve 3 milyon insanın büyük bir kısmı ihtiyaç sahibi. Burada gördüğünüz çocukların pek çoğu bu çadırlarda dünya geldi. Pek çok büyüğü çadırlarda vefat etti. Çadırlarda gençliğe adım attı, çadırlarda üşüdü çadırlarda ağladı. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla sivil toplum örgütlerinin desteği ile başlatılmış olan bu kalıcı konut seferberliğinde Cumhurbaşkanımız şöyle bir talimat verdi. Bir kış günüydü zeytin ağaçlarının altında yağmurdaki balçıkta üşüyen bir çocuğun ailenin halini görünce bize talimat verdi. Bu insanlara bir koruma sağlayın bu insanlara bir koruma sağlayın. Bu insanların ayaklarını çamurdan kurtarın" diye konuştu.