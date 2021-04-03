AÇIKLAMALAR ÜRPERTİCİ

Rum liderin açıklamalarında EOKA teröristlerine hayranlık ve saygı duyduğunu belirtirken, Kıbrıs'ı yeniden birleştirmek için mücadeleye devam edeceklerini ifade ettiğini aktaran Tatar, "Anastasiadis, 1 Nisan 1955 tarihinde EOKA'nın bombalar ve silahlarla terör eylemlerine başlamış olduğunu ve Kıbrıs'ı kan gölüne çevirdiğini unutmuşa benziyor. Terör örgütü mensuplarına 'hayranlık ve saygı duyduğunu' açıklaması oldukça dikkat çekici ve ürpertici." değerlendirmesinde bulundu.

EOKA BİR TERÖR ÖRGÜTÜDÜR

EOKA'nın Rum liderliği, Rum Ortodoks Kilisesi ve Yunanistan tarafından organize edilip desteklenen bir terör örgütü olduğunu anımsatan Tatar, "Bunun kanıtları ve belgeleri de ortadadır. Dağıttığı ilk bildirilerde 'İngilizlerden sonra sıra Kıbrıs Türklerine gelecektir, Kıbrıs Türklerini silah zoruyla bu adadan kovacağız, gitmeyenleri de yok edeceğiz' diyen EOKA bir terör örgütüdür. 1955- 1958 döneminde köylerimizi yakıp kavuran, yüzlerce savunmasız insanımızı katleden EOKA bir terör örgütüdür. 1963-1974 döneminde Akritas Planı doğrultusunda Kıbrıs Türk halkına yönelik katliam ve soykırım uygulayan EOKA bir terör örgütüdür. Kumsal, Ayvasıl, Arpalık, Gaziveren, Baf, Mağusa, Atlılar, Muratağa, Sandallar, Taşkent ve diğer katliamlar da bunun kanıtıdır. Bunları da unutmamız mümkün değildir." ifadelerini kullandı.