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Mısır'da milyonlarca dolarlık tören! Onlarca tarihi mumya müzeye taşındı

’ın başkenti ’de 22 mumyanın ’ne taşınması için tören yapıldı. "Altın Yolculuk" olarak adlandırılan kortejle 18 kral ve 4 kraliçeye ait toplam 22 mumya, Kahire 'nden kentindeki Mısır Medeniyeti Ulusal Müzesi'nin sergi merkezine taşındı. 'nda yapılan törende adeta bir görsel şölen yaşandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.04.2021 Güncelleme Tarihi: 03.04.2021
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Mısır'da milyonlarca dolarlık tören! Onlarca tarihi mumya müzeye taşındı

Antik 'ın 22 kral ve kraliçesine ait mumyalar başkent 'de düzenlenen törenle 'ne taşındı.

Mısır medyasında canlı yayınla takip edilen törenle aralarında 1. Seti, , 2. Ramses gibi ünlü firavunların da bulunduğu 18 kral ve 4 kraliçe mumyası başkent Kahire'nin merkezindeki 'nda yer alan 'nden, kentin doğu kesimi 'taki Mısır Medeniyeti Ulusal Müzesi'ne götürüldü.

"Altın Yolculuk" ismi verilen kortejde antik Mısır döneminde kullanılan at arabalarının yanı sıra kıyafetleri giyen kadınlar ve süvariler de yer aldı.

Mumyalar, her kral ve kraliçenin adına özel olarak hazırlanmış antik Mısır tarzında dekore edilmiş altın renkli görünümlü araçlarla nakledildi.

Geçiş güzergahındaki tüm yollar trafiğe kapanırken, korteji, müzede Mısır Cumhurbaşkanı ile yerli ve yabancı yetkililer karşıladı.

Sisi tarafından bugün açılışı yapılan yeni müzede kortejin yola çıkmasıyla eş zamanlı özel bir program da düzenlendi.

Programda mumyalanan firavunlar ve eserleri hakkında kısa bilgiler veren video gösterileri yapıldı.

Tören, yerel ve uluslararası yaklaşık 400 kanal ve 200'den fazla muhabir tarafından takip edildi.

MUMYALAR 18 NİSAN'DA SERGİLENMEYE BAŞLAYACAK

Mısır Medeniyeti Ulusal Müzesi'nin yarından itibaren kapılarını ziyaretçilere açacağı belirtilirken, törenle taşınan mumyaların ise 18 Nisan'da gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından sergileneceği aktarıldı.

Mısır Medeniyeti Ulusal Müzesi Yönetim Kurulu Başkanı , daha önce yaptığı açıklamada, bunun Mısır tarihinde kralları bir araya toplayan ilk kortej olduğunu ifade etmişti.

Mısır Turizm Bakanlığının verilerine göre, söz konusu mumyalar 1871 ve 1898 yıllarında ülkenin güneyinde bir bölgede iki grup halinde keşfedilmişti.

Taşınan mumyaların tarihi yaklaşık M.Ö. 1580 ile M.Ö. 1085 yıllarında Mısır'da hüküm süren dönemine uzanıyor.

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