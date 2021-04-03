Mısır'da milyonlarca dolarlık tören! Onlarca tarihi mumya müzeye taşındı

MUMYALAR 18 NİSAN'DA SERGİLENMEYE BAŞLAYACAK

Mısır Medeniyeti Ulusal Müzesi'nin yarından itibaren kapılarını ziyaretçilere açacağı belirtilirken, törenle taşınan mumyaların ise 18 Nisan'da gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından sergileneceği aktarıldı.

Mısır Medeniyeti Ulusal Müzesi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Ganim, daha önce yaptığı açıklamada, bunun Mısır tarihinde kralları bir araya toplayan ilk kortej olduğunu ifade etmişti.

Mısır Turizm Bakanlığının verilerine göre, söz konusu mumyalar 1871 ve 1898 yıllarında ülkenin güneyinde bir bölgede iki grup halinde keşfedilmişti.

Taşınan mumyaların tarihi yaklaşık M.Ö. 1580 ile M.Ö. 1085 yıllarında Mısır'da hüküm süren Firavunlar hanedanları dönemine uzanıyor.