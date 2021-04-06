Altın değerinde "Firavun Geçidi"

Mısır'da, 18 kral ve 4 kraliçe mumyası "Firavunların Altın Geçidi" olarak adlandırılan Kahire'den Giza'daki yeni müzeye nakledildi. Taşıma maliyetinin yaklaşık 10 milyon lira olduğu açıklandı.

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