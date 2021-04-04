İngiltere'de büyük ikramiye Türk mahallesine çıktı

Bu rakamları oynayan kişinin Londra'daki Harringey semtinde olması Türkler'i heyecanlandırdı. Türkler'in yoğun olarak yaşadığı ve çalıştığı Harringey'de ikramiyenin bir Türk'e çıkmış olabileceği hatırlatıldı. Herkes o meçhul Türk'ü aramaya başladı. Burada çok sayıda televizyon kanalı, haber yaptı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN