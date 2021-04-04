04 Nisan 2021, Pazar
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İngiltere'de büyük ikramiye Türk mahallesine çıktı

Büyük heyecanla çekilişi beklenen , bir kişiyi zengin etti. Önceki gün yapılan çekilişte, 21, 47, 04, 40, 34'i yazan ve şanslı yıldızlar olarak 02, 05'i işaretleyen talihli, tam 122 milyon paund'u (1.4 milyar lira) almaya hak kazandı. Bu rakamları oynayan kişinin 'daki semtinde olması Türkler'i heyecanlandırdı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.04.2021
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İngiltere'de büyük ikramiye Türk mahallesine çıktı

Büyük heyecanla çekilişi beklenen , bir kişiyi zengin etti. Önceki gün yapılan çekilişte, 21, 47, 04, 40, 34'i yazan ve şanslı yıldızlar olarak 02, 05'i işaretleyen talihli, tam 122 milyon paund'u (1.4 milyar lira) almaya hak kazandı.

Bu rakamları oynayan kişinin 'daki semtinde olması Türkler'i heyecanlandırdı. Türkler'in yoğun olarak yaşadığı ve çalıştığı Harringey'de ikramiyenin bir Türk'e çıkmış olabileceği hatırlatıldı. Herkes o meçhul Türk'ü aramaya başladı. Burada çok sayıda televizyon kanalı, haber yaptı.

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