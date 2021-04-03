Uber ayrımcılık nedeniyle 1.1 milyon dolar ceza ödeyecek

ABD'de San Francisco şehrinin Körfez Bölgesi'nde yaşayan görme engelli Lisa Irving isimli kadın, 2018 yılında rehber köpeğiyle birlikte binmek istediği Uber aracına alınmamış, kendisine ayrımcılık yapıldığını iddia ederek mahkemeye başvurmuştu.

Uber şoförlerinin tutumu yüzünden seyahat edemediğinden ve bu sebeple işinden kovulduğunu öne süren kadın, yaşanan süreçte iki kez şoförler tarafından sözlü tacize de uğradığını söylemişti.

Dün gerçekleştirilen duruşmada hakim, Uber şirketinin sürücülerinin davranışlarından dolayı sorumlu tutulamayacağı görüşünü reddederek, Uber'i 1 milyon 100 bin dolarlık tazminat cezasına çarptırdı.