İngiltere'de Eylül’den bu yana Kovid-19'dan en düşük can kaybı | Son 24 saatte 10 kişi öldü

Açıklamada, 31 milyon 425 bin 682 kişinin Covid-19'a karşı aşılandığı, 5 milyon 205 bin 505 kişinin ise aşının her iki dozunu aldığı belirtildi.

İNGİLTERE'DE ASTRAZENECA AŞISININ UYGULANDIĞI 7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ



İngiliz-İsveç ilaç firması AstraZeneca'nın Oxford Üniversitesi ile ortak ürettiği korona virüs aşısının uygulandığı 7 kişi hayatını kaybetti.