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Filistin’de OHAL uygulaması 14’üncü kez uzatıldı

'de korona virüs salgını ile mücadele kapsamında ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) uygulaması 14’üncü kez uzatıldı.

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 03.04.2021 Güncelleme Tarihi: 03.04.2021
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Filistin’de OHAL uygulaması 14’üncü kez uzatıldı

Dünya genelinde yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele sürüyor.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ülkede salgınla mücadele kapsamında olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının 30 gün daha uzatılmasını içeren kanun hükmünde kararnameyi imzaladı.

Böylelikle ülkede ilk korona virüs vakasının tespit edildiği geçtiğimiz mart ayından bu yana OHAL uygulaması 14'üncü kez uzatılmış oldu.

Filistin'de toplam vaka sayısı 248 bin 482'ye, toplam can kaybı ise 2 bin 681'e ulaştı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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