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Son dakika dünya haberi | ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı korutucu seviyede! 24 saatte...

'den gelen haberine göre, yeni tip coronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 966 artarak 554 bin 106'ya çıktı. Peki, can kaybında ABD'yi hangi ülkeler izliyor. İşte koronavirüs haberinin ayrıntıları...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.04.2021 Güncelleme Tarihi: 03.04.2021
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Son dakika dünya haberi | ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı korutucu seviyede! 24 saatte...

SON DAKİKA KOVİD-19 HABERİ | Johns Hopkins Üniversitesinin Kovid-19 verilerine göre, ülkede virüs tespit edilenlerin sayısı bir günde 69 bin 739 artış göstererek 30 milyon 610 bin 743'e yükseldi.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 966 artarak 554 bin 106'ya çıktı.

California 3 milyon 675 binden fazla vaka ve 59 bin 614 ölümle ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 799 binden fazla vaka ile ve 2 milyon 71 binden fazla vakayla Florida izliyor.

57 MİLYONDAN FAZLA KİŞİYE İKİNCİ DOZ AŞI YAPILDI

'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 101 milyondan fazla kişiye ilk doz, 57 milyonu aşan kişiye ise ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'nin ardından 12 milyon 910 bini aşkın vakayla ve 12 milyon 392 binden fazla vakayla geliyor.

Kovid-19 kaynaklı can kaybında ise ABD'yi 328 bini geçen ölü sayısı ile Brezilya, 203 bin 854 ölümle izliyor.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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