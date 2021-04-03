Son dakika dünya haberi | ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı korutucu seviyede! 24 saatte...
ABD'den gelen son dakika haberine göre, yeni tip coronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 966 artarak 554 bin 106'ya çıktı. Peki, can kaybında ABD'yi hangi ülkeler izliyor. İşte koronavirüs haberinin ayrıntıları...
SON DAKİKA KOVİD-19 HABERİ | Johns Hopkins Üniversitesinin Kovid-19 verilerine göre, ülkede virüs tespit edilenlerin sayısı bir günde 69 bin 739 artış göstererek 30 milyon 610 bin 743'e yükseldi.
Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 966 artarak 554 bin 106'ya çıktı.
California 3 milyon 675 binden fazla vaka ve 59 bin 614 ölümle ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 799 binden fazla vaka ile Texas ve 2 milyon 71 binden fazla vakayla Florida izliyor.
57 MİLYONDAN FAZLA KİŞİYE İKİNCİ DOZ AŞI YAPILDI
ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 101 milyondan fazla kişiye ilk doz, 57 milyonu aşan kişiye ise ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.
Kovid-19 kaynaklı can kaybında ise ABD'yi 328 bini geçen ölü sayısı ile Brezilya, 203 bin 854 ölümle Meksika izliyor.