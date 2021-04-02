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Tayvan'ın Hualien bölgesinde tren raydan çıktı: 36 ölü, 60 yaralı

'ın doğusundaki bölgesinde trenin raydan çıkması sonucu 36 kişi öldü, 60 kişi yaralandı. Tayvan lideri Tsai Ing-wen, ilgili bakanlık ve kuruluşların kazaya ilişkin gerekli çalışmaları başlatmalarını istedi.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 02.04.2021 Güncelleme Tarihi: 02.04.2021
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Tayvan'ın Hualien bölgesinde tren raydan çıktı: 36 ölü, 60 yaralı

Ulusal basının Tayvan Ulaştırma Bakanlığına dayandırdığı bilgilere göre, yaklaşık 350 yolcu taşıyan 8 vagonlu tren, Hualien bölgesinde girdiği tünelde raydan çıktı.

Trenin 4. ve 5. vagonları ağır hasar alırken olay yerine itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kazada 36 kişinin hayatını kaybettiği, 60 kişinin yaralandığı belirlendi.

Tayvan lideri Tsai Ing-wen, ilgili bakanlık ve kuruluşların kazaya ilişkin gerekli çalışmaları başlatmalarını istedi.

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