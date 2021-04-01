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Son dakika: Süveyş Kanalı’nda facia! Araç feribottan denize düştü: 1 çocuk öldü

Son dakika haberi... ’da ’nda geçişi sağlayan arabalı feribotta bulunan bir araç geçiş sırasında denize düştü. Olayda aynı aileden bir çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 01.04.2021 Güncelleme Tarihi: 01.04.2021
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Son dakika: Süveyş Kanalı’nda facia! Araç feribottan denize düştü: 1 çocuk öldü

'da üzerinde kentinden kentine geçiş yapan feribotta akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

1 ÇOCUK ÖLDÜ

Feribotun geçişi sırasında araç denize düştü. Araç içinde bulunan ailenin 9 yaşındaki çocuğunu hayatını kaybetti. Annesi, babası ve kardeşi ise uzun uğraşlar sonucu yaralı olarak kurtarıldı. Aile, sivil savunma ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından feribottaki yolcular da büyük bir panik yaşadı.


Aracın, aniden hareket etmesinin ardından feribotun kapağına doğru ilerlediği, kapağa çarparak suya düştüğü iddia ediliyor.

Süveyş Kanalı’nda facia SÜVEYŞ KANALI'NDA FACİA
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