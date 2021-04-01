Son dakika: Süveyş Kanalı’nda facia! Araç feribottan denize düştü: 1 çocuk öldü

1 ÇOCUK ÖLDÜ

Feribotun geçişi sırasında araç denize düştü. Araç içinde bulunan ailenin 9 yaşındaki çocuğunu hayatını kaybetti. Annesi, babası ve kardeşi ise uzun uğraşlar sonucu yaralı olarak kurtarıldı. Aile, sivil savunma ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından feribottaki yolcular da büyük bir panik yaşadı.