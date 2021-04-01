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Son dakika: Havada panik! Uçak acil iniş yaptı

Son dakika haberi... 'de Spirit Havayollarına ait - seferli yolcu uçağı, bir yolcunun acil çıkış kapısını açmaya çalışması sonucu eyaletine acil iniş yaptı.

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 01.04.2021 Güncelleme Tarihi: 01.04.2021
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Son dakika: Havada panik! Uçak acil iniş yaptı

'de Spirit Havayollarına ait - seferli yolcu uçağında kimliği açıklanmayan bir yolcunun uçağın acil çıkış kapısını açmayı denemesi sonucu uçakta korku dolu anlar yaşandı. (FAA) tarafından yapılan açıklamada, 24 Mart tarihinde bir yolcunun Spirit Havayollarına ait 185 uçuş numaralı Cleveland-Los Angeles seferli yolcu uçağının acil çıkış kapısını açmaya çalışması sonucu uçağın, ABD'nin eyaletinde yer alan kentine acil iniş yaptığı belirtildi.

FAA yetkilileri tarafından, "kural tanımaz yolcu" olarak tanımlanan şahsın isimi açıklanmazken, yolcu uçağının ise sorunsuz bir şekilde iniş yaptığı kaydedildi.

Uçağın Denver kentine iniş yapmasının ardından tehlikeli yolcunun güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığını belirten yetkilileri açıklamasında, "Kabinin içindeki hava basıncının kapıyı, herhangi bir insanın üstesinden gelemeyeceği kadar güçlü bir şekilde çerçevesine sabitlemesi nedeniyle, kapıyı açmanın imkansız olduğuna dikkat etmek önemlidir" dedi.



Uçakta yaşanan gerilim ve korku dolu anlar ise yolcuların telefon kameralarına anbean yansıdı.

Havada panik! Acil iniş yaptı HAVADA PANİK! ACİL İNİŞ YAPTI

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