Son dakika: Brezilya'da planör yere çakıldı: 2 ölü

Brezilya'nın Mato Grosso eyaletinde yer alan Tangar da Serra Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazası can kaybı ile sonuçlandı. Tangar da Serra Havalimanı'ndan kalkış yapan PR-ZJW tipi 2 kişilik bir planör, kalkışın hemen ardından yere çakıldı.

Yaşanan kazanın ardından olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, planörde bulunan 1'i pilot 2 kişi kaza anında hayatını kaybettiği kaydedildi.