Fransa'da 24 saat içinde 50 binden fazla yeni vaka! Tablo korkunç

Pfizer/BioNTech, Moderna ve AstraZeneca aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 11 milyon 762 bin 313 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 8 milyon 806 bin 108'ine tek doz, 2 milyon 956 bin 205'ine ise iki doz aşı yapıldı.