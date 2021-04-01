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01 Nisan 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Kafe, restoran ve kahvehaneler kaçta kapanıyor? Mekanlar cumartesi ve pazar günü kaça kadar açık? Son dakika: Kafe, restoran ve kahvehaneler kaçta kapanıyor? Mekanlar cumartesi ve pazar günü kaça kadar açık?
Kafe, restoran ve kahvehaneler kaçta kapanıyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısı sonrasında mekanların çalışma saatleri için güncelleme yapıldı. Hafta sonu kafe, restoran ve kahvehanelerin çalışma saatleri merak edilen konular arasında bulunuyor. ahaber.com.tr olarak detayları haberimizde derledik. İşte, Kafe, restoran ve kahvehaneler kaçta kapanıyor? Mekanlar cumartesi ve pazar günü kaça kadar açık?
Giriş Tarihi: 01.04.2021 17:11
Kafe, restoran ve kahvehaneler kaçta kapanıyor? Mekanlar cumartesi ve pazar günü kaça kadar açık? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan, mekanlar için alınan yeni kararları açıkladı. Hafta sonu kırmızı listede bulunan illerde sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Hal böyle olunca mekanların çalışma saatleri ise merak ediliyor. İşte, kafe, restoran ve kahvehaneler kaçta kapanıyor? Mekanlar cumartesi ve pazar günü kaça kadar açık?
GALERİ DEVAM EDİYOR KAFELER KAPANACAK MI?
Geçtiğimiz haftalarda kafeler ve restoranlar düşük, orta ve yüksek riskli illerde 07.00-19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile müşterilerine iş yerinde hizmet vermeye başladı.
Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında yeni karar gelip gelmediği merak ediliyor. Bugün kabine toplantısı gerçekleştirildi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kafeler ile ilgili bir açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kafeler ile ilgili şu açıklamayı yaptı;
Sadece ramazan boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafe gibi işletmelerin hizmetleri paket servisle sınırlandırılacaktır.Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın tüm Türkiye'de yüzde 50 kapasite ve belirlenen kurallara uygun şekilde çalışabilecek.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİ
''Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı işyerleri Cumartesi ve/ veya Pazar günü 10.00-20.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebilecek.