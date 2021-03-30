Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yönetiminde etkin isimlerden biri olarak görülen kız kardeşi Kim Yo-jong, Kuzey Kore'nin füze denemelerini eleştiren Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'i sert sözlerle hedef aldı. Güney Koreli liderin eleştirilerinin ardından Kim Yo-jong yaptığı açıklamada, "ABD tarafından yetiştirilen bir papağan" olarak nitelendirdiği Moon'u "utanmazlıkla" suçladı. Moon'un açıklamalarının "mantıksız" olduğunu belirten Kim Yo-jong, yorumlarının ABD'nin duruşu ile benzer olduğunu işaret etti. Kim Yo-jong, "Güney Kore'nin böylesine mantıksız ve küstah davranışı, ABD'nin gangster benzeri mantığıyla tamamen aynı" ifadelerini kullandı.