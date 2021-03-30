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Haberler Dünya Haberleri Uzak Doğu'da gerilim devam ediyor! Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Güney Kore Devlet Başkanı'nı 'papağan'a benzetti

Uzak Doğu'da gerilim devam ediyor! Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Güney Kore Devlet Başkanı'nı 'papağan'a benzetti

'nin yaklaşık 1 yıllık aranın ardından 25 Mart'ta gerçekleştirdiği ilk balistik füze denemeleri, ve başta olmak üzere dünya çapında tepkiye neden olmuştu. Eleştirilerde bulunan Başkanı -in'e Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi -jong tarafından sert bir tepki geldi. Kim, Jae-in için, "ABD tarafından yetiştirilen bir papağan" dedi.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 30.03.2021 Güncelleme Tarihi: 30.03.2021
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Uzak Doğu'da gerilim devam ediyor! Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Güney Kore Devlet Başkanı'nı 'papağan'a benzetti

lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi -jong, sert sözlerle hedef aldığı Başkanı -in için, " tarafından yetiştirilen bir papağan" dedi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yönetiminde etkin isimlerden biri olarak görülen kız kardeşi Kim Yo-jong, Kuzey Kore'nin füze denemelerini eleştiren 'i sert sözlerle hedef aldı. Güney Koreli liderin eleştirilerinin ardından Kim Yo-jong yaptığı açıklamada, "ABD tarafından yetiştirilen bir papağan" olarak nitelendirdiği Moon'u "utanmazlıkla" suçladı. Moon'un açıklamalarının "mantıksız" olduğunu belirten Kim Yo-jong, yorumlarının ABD'nin duruşu ile benzer olduğunu işaret etti. Kim Yo-jong, "'nin böylesine mantıksız ve küstah davranışı, ABD'nin gangster benzeri mantığıyla tamamen aynı" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Kuzey Kore'nin yaklaşık 1 yıllık aranın ardından 25 Mart'ta gerçekleştirdiği ilk balistik füze denemeleri, ABD ve Güney Kore başta olmak üzere dünya çapında tepkiye neden olmuştu. Başbakanı Pyongyang'ın eylemini şiddetle kınayarak gelişmeyi "Japonya ve bölgenin barış ve güvenliği için tehdit" olarak nitelendirmişti. Pyongyang yönetimi ise 1 gün sonra yaptığı açıklamada, "yeni tip taktik güdümlü füzelerin" denendiğini öne sürmüştü.

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