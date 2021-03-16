Kuzey Kore ve ABD arasında yeni kriz! Kim Jong-un'un kız kardeşinden Biden'a tehdit!

ABD - Kuzey Kore arasında 2021'in ilk krizi patlak verdi. ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin birden fazla diplomatik kanal üzerinden Şubat ayından beri Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a ve Pyongyang yönetimiyle temas kurmaya çalıştığı ancak Kuzey Kore'nin Biden'ı görmezden geldiği iddiası dünya gündemine bomba düştükten sonra, ülkenin gelecekteki lideri olarak görülen ve ağabeyinin gölgesinde dış politika konusunda ilişkilerde oldukça etkili olduğu kulislerde konuşulan 'kız kardeş' Kim Yo-jong'dan zehir zemberek açıklamalar geldi.