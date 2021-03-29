29 Mart 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Dünya ayağa kalkmıştı! Biden döneminin ilk füze denemesini gerçekleştiren Kuzey Kore'den ilk yanıt

Dünya ayağa kalkmıştı! Biden döneminin ilk füze denemesini gerçekleştiren Kuzey Kore'den ilk yanıt

Geçtiğimiz hafta Biden döneminin ilk füze denemesini gerçekleştiren gelen eleştirilere yanıt verdi. Füze denemesine ve olmak üzere pek çok ülkeden tepki gelmişti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.03.2021 Güncelleme Tarihi: 29.03.2021
ABONE OL
Dünya ayağa kalkmıştı! Biden döneminin ilk füze denemesini gerçekleştiren Kuzey Kore'den ilk yanıt

'nin Biden döneminin ilk balistik füze denemesini gerçekleştirmesinin yankıları sürüyor.

Kim Jong-un'un yönetimindeki Kuzey Kore'nin füze denemesi sonrası başta ve olmak üzere pek çok ülkeden tepki gelmişti.

Ülkenin bu adımına bir tepki de Pyongyang'ın bu silahları denemesine yasak getiren 'nden (BMKG) gelmişti.

Kuzey Kore yönetimi bu eleştiri sonrası ilk açıklamasını yayınladı ve BMKG'yi çifte standart uygulamakla suçladı.

BIDEN YÖNETİMİNE MESAJ
Pyongyang'ın bu testlerle Biden yönetiminin 'ndaki nükleer sorununu diplomatik müzakerelerle çözme teklifini dikkate almadığı mesajını verdiği de konuşuluyor.

Biden yönetimi Kuzey Kore'ye yönelik ABD politikasını gözden geçirirken, eski Başkan 'ın yetkilileri ile istişare ettiği iddia ediliyor.

KIZ KARDEŞİ ABD'Yİ TEHDİT ETMİŞTİ
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi , Austin ile Blinken'ın Asya ziyaretinden hemen önce bir açıklama yaparak "ABD yatağında rahat yatmak istiyorsa, kötü kokular çıkarmaktan kaçınsın." tehdidinde bulunmuştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Füzeler ateşlendi! İki ülke arasında gerilim FÜZELER ATEŞLENDİ! İKİ ÜLKE ARASINDA GERİLİM
Kim Jong-un'un kız kardeşinden Biden'a tehdit! KİM JONG-UN'UN KIZ KARDEŞİNDEN BİDEN'A TEHDİT!
ABD'den Kuzey Kore itirafı ABD'DEN KUZEY KORE İTİRAFI
Kim Jong-un'un yüzündeki ifade şoke etti! KİM JONG-UN'UN YÜZÜNDEKİ İFADE ŞOKE ETTİ!

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA