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Son dakika: Endonezya'da Balongan Petrol Rafinerisi’nde büyük patlama

Son dakika dünya haberi... ’nın bölgesindeki ’nde büyük bir patlama meydana geldiği ve yangın çıktığı bildirildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.03.2021 Güncelleme Tarihi: 29.03.2021
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Son dakika: Endonezya'da Balongan Petrol Rafinerisi’nde büyük patlama

'nın başkenti Cakarta'daki 'nde şiddetli patlama meydana geldi.

Ülkenin en büyük petrol rafinerisinde meydana gelen şiddetli patlamanın sesi kilometrelerce öteden duyuldu.

Ülkenin önemli petrol rafinerisinden biri olan Balongan rafinerinde günde 125 bin varil petrolün işlendiği tahmin ediliyor.

Görgü tanıkları tarafından amatör kameraya yansıyan görüntülerde, alevlerin gökyüzünü kapladığı görüldü.

Patlamanın nedeninin henüz belli olmadığı ifade edildi.

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