Son dakika: Endonezya'da Balongan Petrol Rafinerisi’nde büyük patlama

Ülkenin önemli petrol rafinerisinden biri olan Balongan rafinerinde günde 125 bin varil petrolün işlendiği tahmin ediliyor.

Görgü tanıkları tarafından amatör kameraya yansıyan görüntülerde, alevlerin gökyüzünü kapladığı görüldü.

Patlamanın nedeninin henüz belli olmadığı ifade edildi.

