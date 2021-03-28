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Son dakika: Endonezya'da kiliseye bombalı saldırı! Patlama anı kamerada

Son dakika haberi... Endonezya'da kiliseye hedef alan bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölü ya da yaralı bilgisi henüz paylaşılmadı. Patlama anı kameraya yansıdı.

DÜNYA A Haber
Giriş Tarihi: 28.03.2021
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Son dakika: Endonezya'da kiliseye bombalı saldırı! Patlama anı kamerada

Endonezya'nın Güney Sulawesi eyaletinin başkenti Makassar kentinde kiliseyi hedef alan bombalı saldırı düzenlendi.

O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Güney Sulawesi emniyeti halkla ilişkileri sorumlusu yaptığı açıklamada, olayın ilk incelemelere göre intihar saldırısı olduğunu söyledi.

Yetkililer şu ana kadar can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin resmi açıklama yapmazken, kilise önünde ve otoparkında hasar oluştuğu görülüyor.

Kiliseye bombalı saldırı KİLİSEYE BOMBALI SALDIRI

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