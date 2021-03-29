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Biden'ın İklim Zirvesi davetine Kremlin'den yanıt geldi: Zamana ihtiyacı var

Başkanı , Devlet Başkanı 'e 'ne katılması için davette bulunmuştu. Kremlin'den konuyla ilgili açıklama geldi. Açıklamada Putin’in karar vermek için zamana ihtiyacı olduğu belirtildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.03.2021 Güncelleme Tarihi: 29.03.2021
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Biden'ın İklim Zirvesi davetine Kremlin'den yanıt geldi: Zamana ihtiyacı var

Başkanı , Devlet Başkanı 'e iklim değişikliği zirvesine katılması için davette bulunmuştu. Kremlin'den yapılan açıklamada, 'Biden'ın teklifine dair karar vermeden önce Putin'in biraz zamana ihtiyaç duyduğu' ifade edildi.

geçtiğimiz cuma günü yaptığı açıklamada, başkanı Xi Jinping ve Başkanı 'in de 22-23 Nisan'da yapılacak zirveye davetli olan 40 dünya liderinin arasında yer aldığı açıklanmıştı.

BIDEN'DAN PUTIN'E 'KATİL' BENZETMESİ

Biden'ın katıldığı bir canlı yayında Putin'e "katil" benzetmesi yapması sonrası Rusya cephesinden birçok yanıt gelmişti.

PUTIN, BIDEN'I DÜELLOYA ÇAĞIRMIŞTI

lider Putin ise Biden'ı online canlı yayına davet etmiş ve tabiri caizse ABD'li mevkidaşını düelloya çağırmıştı. tarafından yapılan geçtiğimiz hafta yapılan açıklamada ise ABD'nin bu teklifi reddettiği bilgisine yer verilmişti.

ABD tarafının Putin'in canlı yayında tartışma davetini reddetmesi "'un Rus-Amerikan ilişkilerinde yarattığı çıkmazdan çıkış yolu bulmak için bir fırsat daha kaçırıldı" ifadeleri ile eleştirilmişti.

"TEK SORUMLU ABD'DİR"

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın internet sayfasında yayınlanan aynı mesajda "Bunun sorumluluğu tamamen ABD'ye aittir" ifadesi de yer almıştı.

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