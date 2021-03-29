Biden'ın İklim Zirvesi davetine Kremlin'den yanıt geldi: Zamana ihtiyacı var

PUTIN, BIDEN'I DÜELLOYA ÇAĞIRMIŞTI

Rus lider Putin ise Biden'ı online canlı yayına davet etmiş ve tabiri caizse ABD'li mevkidaşını düelloya çağırmıştı. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan geçtiğimiz hafta yapılan açıklamada ise ABD'nin bu teklifi reddettiği bilgisine yer verilmişti.