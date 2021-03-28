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Ukrayna Türk İHA'larıyla gövde gösterisi yaptı

Son dakika haberleri... , ’den satın aldığı Bayraktar TB2 tipi insansız hava araçlarını (İHA) üzerinde test etti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.03.2021
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Ukrayna Türk İHA'larıyla gövde gösterisi yaptı

Savunma Bakanlığı, 'den satın aldığı Bayraktar TB2 tipi insansız hava araçlarını (İHA) üzerinde test ettiğini duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Bayraktar TB2'yi Karadeniz'e kıyısı olan şehri kıyılarında test ettiği belirtilerek, "İnsansız Hava Aracı Bayraktar TB2, Karadeniz'de bulunan Tendrovskaya Kosa adası yakınlarında manevra eğitimi görevlerini gerçekleştirdi" ifadelerine yer verildi.

AZAK DENİZİ'NDE GÜVENLİĞİNİ ARTIRMAYI HEDEFLİYOR

Ukrayna Savunma Bakanlığı, 14 Aralık 2020'de Ukrayna ordusu için korvet gemileri ve İHA üretimi konusunda Türkiye ile bir anlaşma imzaladığını duyurmuştu. Bir süredir tarafından üretilen Bayraktar TB2 insansız hava araçlarını kullanan Ukrayna, bunlara yenilerini eklemeyi amaçlıyor.

Ukrayna, söz konusu anlaşmalarla Karadeniz ve Azak Denizi'nde güvenliğin artırılması için donanmasını güçlendirmeyi hedefliyor.

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