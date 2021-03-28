28 Mart 2021, Pazar
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Facebook'tan Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya kısıtlama

Son dakika haberi... Facebook, Devlet Başkanı 'nun hesabını kısıtladı. Facebook kısıtlama sebebi olarak 'nun yeni tip koronavirüs salgını hakkında yanlış bilgi yaydığını öne sürdü.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.03.2021
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Facebook'tan Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya kısıtlama

Facebook, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun hesabını kısıtladı.

"İLAÇ KULLANMAYA TEŞVİK ETTİ" İDDİASI
Sosyal medya platformuna göre, Maduro, Kovid-19'a karşı iyi geldiğini iddia ettiği bir ilacın kullanımını teşvik ederek Facebook'un politikalarını ihlal etti.

Maduro'nun söz konusu ilacı teşvik ettiği videosunu platformundan kaldıran Facebook, Venezuela Devlet Başkanı'nın hesabını da 30 günlüğüne dondurdu.

Maduro, Facebook'un kaldırdığı videoda kekikten yapılan Carvativir ilacından "mucize" diye bahsetmiş ve koronavirüsü önlemede ve tedavide kullanılabileceğini iddia etmişti.

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