Japonya'da uzmanlardan dünyayı korkutan uyarı! Yeni dalga mı geliyor?

Vakalar Tokyo'da 119 bin 231'e, Osaka'da 50 bin 248'e, Kanagawa'da 47 bin 578'e, Saitama'da 32 bin 226'ya, Çiba'da 29 bin 134'e çıktı.

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