Rusya'dan Doğu Akdeniz'e yığınak! Savaş gemileri gönderecekler

Diğer üç gemi 'Kaliningrad', 'Korolev' ve 'Minsk' ise büyük çıkarma gemileri sınıfında. Hürriyet'in haberine göre, 3 çıkarma gemisinde Esad rejimine verilecek çok sayıda tank ve zırhlı piyade aracı bulunduğu belirtiliyor.