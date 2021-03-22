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Rusya ve Çin'den ABD'ye koşulsuz İran çağrısı

Çin Dışişleri Bakanı ve Dışişleri Bakanı , 'ye, İran nükleer anlaşmasına bir an önce ve koşulsuz dönme çağrısında bulundu. Öte yandan iki bakan, Çin ve Rusya’nın uluslararası ve bölgesel meselelerdeki ortak çıkarlarını görüşerek genel anlamda fikir birliğine vardı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.03.2021 Güncelleme Tarihi: 22.03.2021
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Rusya ve Çin'den ABD'ye koşulsuz İran çağrısı

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Vang, Çin'e iki günlük ziyarette bulunan Lavrov ile ülkenin 'nde bir araya geldi.

Görüşmede Vang ve Lavrov, ülkelerinin ile ilişkilerinde son dönemde kaydedilen gelişmelerle ilgili bilgi alışverişinde bulundu.

"ABD TEK TARAFLI ZORBALIĞI BIRAKSIN"

Bakanlar, Çin ve 'nın uluslararası ve bölgesel meselelerdeki ortak çıkarlarını görüşerek genel anlamda fikir birliğine vardı.

Görüşmede, ABD'nin, son yıllarda yaptıklarının küresel barış ve kalkınmaya zarar verdiğine işaret edilerek ABD'nin, tek taraflı zorbalığı, diğer ülkelerin iç işlerine karışmayı ve küçük direniş grupları oluşturmayı bırakması gerektiği vurgulandı.

İran nükleer meselesine de değinilen görüşmede, ABD'nin bir an önce ve şartsız şekilde İran nükleer anlaşmasına tekrar dönmesi ve bu ülkeye yönelik tek taraflı yaptırımları kaldırması gerektiği ifade edildi.

İran'ın anlaşmayı kapsamlı şekilde uygulamasının teşvik edilmesi ve anlaşmanın, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi konusunda uygun rol oynamasının beklenmesi gerektiği kaydedilirken, bölge ülkelerinin güvenlik endişelerinin çözülmesi konusunda ise yeni bir oydaşmaya ulaşmak için "bölgesel güvenlik ve diyalog platformu" kurulması önerildi.

meselesinde ise her türlü uluslararası çabanın önemli olduğu belirtilen görüşmede, bu çabaların, barış, uzlaşma, yeniden inşa sürecini hızlandırmasının beklendiği vurgulandı.

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