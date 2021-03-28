Facebook devlet başkanının hesabını dondurdu! Maduro hakkında flaş karar
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Facebook hesabı salgın hakkında yanlış bilgi yaydığı gerekçesiyle donduruldu. Facebook'a göre Kovid-19'a karşı iyi geldiğini iddia ettiği Carvativir adlı bir ilacın kullanımını teşvik ederek politikaları ihlal etti.
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Facebook, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun hesabını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını hakkında yanlış bilgi yaydığı gerekçesiyle dondurdu.
Sosyal medya platformuna göre, Maduro, Kovid-19'a karşı iyi geldiğini iddia ettiği Carvativir adlı bir ilacın kullanımını teşvik ederek Facebook'un politikalarını ihlal etti.
1 AY KAPALI KALACAK
Maduro'nun söz konusu ilacı teşvik ettiği videosunu platformundan kaldıran Facebook, Venezuela Devlet Başkanı'nın hesabını da 30 günlüğüne dondurdu.
MUCİZE DİYE BAHSETMİŞTİ
Maduro, Facebook'un kaldırdığı videoda kekikten yapılan Carvativir ilacından "mucize" diye bahsetmiş ve koronavirüsü önlemede ve tedavide kullanılabileceğini iddia etmişti.