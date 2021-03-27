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Fransızlar koronavirüse 'Fransız' kaldı! Aşı ve maske protestosu

'da bir garip protesto... Fransa'nın başkenti 'teki Chatlet Meydanı'nda toplanan göstericiler, aşıları ve maske takmaya karşı protesto düzenledi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.03.2021
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Fransızlar koronavirüse 'Fransız' kaldı! Aşı ve maske protestosu

Başkentte bulunan Chatlet Meydanı'nda toplanan çok sayıda maskesiz gösterici, "Aşılama yükümlülüğüne hayır, seçme özgürlüğüne evet", "Maske yok, mesafe yok", "Kişisel özgürlüğe dokunulamaz" ve "Yaşasın özgürlük" sloganları attı.

Fransızlar koronavirüse 'Fransız' kaldı! Aşı ve maske protestosu

Gösteride, aralarında doktor ve müzisyenlerin de bulunduğu protestocular maskelerini çıkararak, hükümetin bozduğu ekonomiyi halka keseceği maske cezası ile düzeltmeye çalıştığını öne sürdü.

Fransızlar koronavirüse 'Fransız' kaldı! Aşı ve maske protestosu

Maskeleri, koruduğuna inandıkları için değil, ceza ödememek için taktıklarını belirten protestocular, aşı olmayacaklarını ifade ettiler.

Fransızlar koronavirüse 'Fransız' kaldı! Aşı ve maske protestosu

Gösterilerde, Covid-19 ile ilgili tüm yasak ve kısıtlamaların kaldırılması talep edildi.

Fransızlar koronavirüse 'Fransız' kaldı! Aşı ve maske protestosu

Koronavirüs salgınının etkisini sürdürdüğü Fransa'da hükümet, mutasyonlu virüsün ülkede yayılmasını engellemek için tedbirleri sıkılaştırmıştı.

Fransızlar koronavirüse 'Fransız' kaldı! Aşı ve maske protestosu

Ülke genelinde maskelerin takılmasına yönelik sıkı denetimler başlatılmış, denetim için tren garları ve havalimanlarında yaklaşık 90 bin polis görevlendirilmişti. Maske takmayanlara yüklü cezalar kesileceği de belirtilmişti.

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