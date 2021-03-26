Venezuela Devlet Başkanı Nicholas Maduro'dan Türkiye açıklaması: Covid-19 yardımları için minnettarız

TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR MESAJI

Venezuela Devlet Başkanı Nicholas Maduro'dan Türkiye'ye teşekkür mesajı geldi. Dünya Halklarının 200. Yıl Kongresi'nin sanal toplantısına liderlik eden Başkan Maduro yaptığı açıklamada, ülkesine uygulanan ambargo sürecinde korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadelede destekleri için başta Türkiye olmak üzere Hindistan, Çin, Rusya ve Küba'ya minnettarlığını ifade etti. Maduro, "Türkiye, Rusya, Çin, Hindistan ve Küba'nın desteğine sahibiz. Tıbbi ekipman, ilaç, aşı ve daha fazlası ile bizi destekliyorlar ve destekleyecekler" ifadelerini kullandı.