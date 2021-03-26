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Rus donanması tarihinde bir ilk! 3 nükleer denizaltı aynı anda yüzeye çıktı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.03.2021 Güncelleme Tarihi: 26.03.2021
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Rus donanması tarihinde bir ilk! 3 nükleer denizaltı aynı anda yüzeye çıktı

Rusya'ya ait 3 nükleer enerjiyle çalışan denizaltının aynı anda yüzeye çıkması ile tarihinde bir ilk yaşandı.

Rus Donanması Komutanı Amiral , Rusya'nın arktik tatbikatları sırasında 3 Rus nükleer denizaltısının 300 metre yarıçapında bir alan içinde eşzamanlı olarak buzun altından y��zeye çıktığını belirtti.

Yaşanan olayın Rus Donanması tarihinde bir ilk olduğunu aktaran Yevmenov, "Arktik tatbikatının bir parçası olarak, Rus Donanması tarihinde ilk kez 300 metre yarıçapla sınırlı bir alanda 3 nükleer denizaltı buzun altından su yüzüne çıktı" ifadelerini kullandı.

Amiral Yevmenov, , ve komşu sularda kapsamlı bir Arktik tatbikat olan Umka-2021'in 'nin katılımıyla yürütüldüğünü bildirerek, "İlk kez alt kutup bölgelerinde bir dizi muharebe eğitimi, bilimsel araştırma ve çeşitli pratik önlemler, tek bir tasarım ve plan altında uygulanmakta" dedi.

Öte yandan tatbikatta, 600'ün üzerinde asker ve sivil personel görev alırken, yaklaşık 200 adet teçhizat ile askeri ve özel donanım bulunuyor.

Son verilere göre bölgede ölçülen ortalama hava sıcaklığının eksi 25-30 derece olduğunu aktaran Rus yetkililer, buzun kalınlığının 1.5 metre olduğu ve rüzgar hızının ise saatte 32 metreye ulaştığını kaydetti.

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Rus donanması tarihinde bir ilk RUS DONANMASI TARİHİNDE BİR İLK

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