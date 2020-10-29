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Son dakika: Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür mesajı

Son dakika haberi... Devlet Başkanı , Başkan 'a ülkesine sağladığı destek ve gösterdiği dayanışmadan dolayı teşekkür etti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.10.2020
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Son dakika: Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür mesajı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 97'nci yıl dönümünde Türk halkına ve kardeşimiz Recep Tayyip Erdoğan'a tebriklerimi sunuyorum. Venezuela'ya sağlık mücadelesinde ve yeni çok kutuplu dünyanın inşasında koşulsuz destek ve dayanışması için teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.
Maduro yaptığı paylaşımda, Türk bayraklı fotoğraf kullandı.

Geçtiğimiz Ağustos ayında Venezuela ve Türkiye kültür merkezlerindeki faaliyetlerin kurulması ve işletilmesi, konut, sağlık ve eğitim birimlerinin inşası konusunda yeni anlaşmalar imzalamıştı. Yeni anlaşmaların imzalanmasının ardından Kovid-19 salgınına rağmen iki ülke arasındaki ticaret hacmi üçe katlanmıştı. Türkiye ayrıca Venezuela'ya 288 yatak kapasiteli bir hastane inşa etme sözü vermişti.

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