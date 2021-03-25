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Koronavirüs için aşıdan sonra ilaç müjdesi! Pfizer duyurdu

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Giriş: 25.03.2021 17:02
Güncelleme:25.03.2021 17:10
Amerikan ilaç şirketi Pfizer, koronavirüse karşı bir ilaç geliştirdiklerini duyurdu. İlacın klinik denemelerine başlandı.

Pfizer ilaç şirketi koronavirüse karşı ila�� müjdesi verdi.

Biontech ile ortak üretilen aşının ardından Pfizer ilaç şirketi, ağız yoluyla kullanılabilen bir antiviral ilaç üzerinde klinik denemelere başlandığını duyurdu.

İlacın "HIV" ve "Hepatit C" virüslerine karşı da etkili olduğu belirtildi.

Ayrıca şirket yetkilileri yaptıkları açıklamada koronavirüs hastalarına damardan uygulanacak bir ilacın da erken aşama denemelerinin yapıldığını duyurdu.

Hem aşı hem de tedavinin gerekli" olduğunu vurgulayan yetkililer, salgında tedavi seçeneklerine erişimin kritik olacağını öngörüyor.

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