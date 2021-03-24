Koronavirüs korkusu ölüme sürüklüyor! ABD'de yapılan araştırmada şoke eden gerçek

Alpert, "Ancak şu anda, yani pandemi döneminde acil servise kalp krizi gibi rahatsızlıklar sebebiyle çok az kişi geliyor fakat bu hastalıklar kaynaklı ölüm oranı çok daha yüksek. Bunun tek bir cevabı var. Hastalar, kronik rahatsızlıklarının yanında Covid-19'a yakalanmaktan korkuyorlar ve mümkün olduğunca da hastanelere gitmiyorlar." diye konuştu.