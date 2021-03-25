25 Mart 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Xavier Bertrand: Fransa'daki 2022 cumhurbaşkanlığı seçimine adayım

Xavier Bertrand: Fransa'daki 2022 cumhurbaşkanlığı seçimine adayım

Fransa'nın Hauts-de-France Bölgesi Başkanı ve eski bakan , 2022'de düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olduğunu duyurdu.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 25.03.2021
ABONE OL
Xavier Bertrand: Fransa'daki 2022 cumhurbaşkanlığı seçimine adayım

Bertrand, Le Point dergisine verdiği demeçte, gelecek yıl yapılacak seçimde yarışacağını ve görevinin aşırı sağcı Marine Le Pen'i yenmek ve Fransızları birleştirmek olduğunu belirtti.

Merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisi'nin (LR) cumhurbaşkanı adaylığı seçimlerine girmeyeceğini ifade eden Bertrand, devlet otoritesini yeniden tesis etmeyi, Paris merkezli siyaseti bitirmeyi ve çalışmayı ulusal projesinin temel taşı yapmayı hedeflediğini aktardı.

Bertrand, Jacques Chirac'ın cumhurbaşkanlığı döneminde 2005-2007'de Sağlık Bakanı, Nicolas Sarkozy'nin cumhurbaşkanlığı döneminde 2007-2009 ve 2010-2012 yıllarında Çalışma Bakanı olarak görev yapmıştı.

Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa Hareketi (LFI) lideri Jean-Luc Melenchon da 8 Kasım 2020'de, 2022'deki cumhurbaşkanlığı seçimine adaylığını açıklamıştı.

Türkiyeden Macron’un Erdoğan ve Türkiye hakkındaki sözlerine tepki TÜRKİYE'DEN MACRON'UN ERDOĞAN VE TÜRKİYE HAKKINDAKİ SÖZLERİNE TEPKİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA