AB'den flaş Türkiye açıklaması! İş birliği ve karşılıklı çıkar vurgusu

ÇİN VE RUSYA'YA KARŞI AB-ABD BİRLİKTELİĞİ

Birçok konuda görüş alışverişi yaptıklarını kaydeden Borrell, önemli bir karar aldıklarını belirterek, "Sınamalar ve fırsatları değerlendireceğimiz bir forum olarak Çin konulu ABD-AB Diyaloğunu kurma konusunda mutabık kaldık." diye konuştu.

Borrell, insan hakları, güvenlik, ekonomi ve Çin ile yapıcı görüşmeler dahil birçok alanda ABD ile AB arasında üst düzey temas yapılacağını bildirdi.

Rusya konusuna değinen Borrell, "Rusya'nın zıtlaşan tavrına karşı ve bu yolu terk etmesini teşvik edecek çabalarımızı koordine etme konusunda mutabık kaldık." ifadesini kullandı.

Borrell, ABD'nin İran nükleer anlaşmasına dönmesine yönelik çalışmalar yürüteceklerini, ABD'nin Avrupa Birliği Savunma Girişimi'ne olası katılımını desteklediklerini ve bu yöndeki diyaloğu ilerleteceklerini söyledi.

Afganistan barış sürecini ileri taşımak için iş birliğini artıracaklarını kaydeden Borrell, Etiyopya ve Batı Balkanlar gibi konuları da görüştüklerini sözlerine ekledi.