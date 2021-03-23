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Son dakika: Fransa'da PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi!

Son dakika haberi... 'nın ve şehirlerinde PKK'ya ait olduğu tesğit edilen ev,dernek ve iş yerlerine baskın düzenlendi. Yapılan baskınlarda çok sayıda terör örgütü sempatizanının gözaltına alındığı öğrenildi. PKK'nın örtülü dernek ve iş yerlerine gerçekleştirilen operasyonlar Fransız Anti-Terör birimi tarafından gerçekleştirildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.03.2021 Güncelleme Tarihi: 23.03.2021
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'da bugün PKK terör örgütünün bağlantılı dernek ve iş yerlerine baskın düzenlendi.

ANTİ-TERÖR BASKINI

Sabah saatlerinde ülkenin çeşitli yerlerinde bulunan ve "legal" bir şekilde farklı isimler altına faaliyet gösteren örgütle bağlantılı dernek ve iş yerlerine baskın gerçekleştirildi.

Alınan bilgilere göre PKK'nın örtülü dernek ve iş yerlerine gerçekleştirilen operasyonlar Fransız Anti-Terör birimi tarafından gerçekleştirildi.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI

Yapılan baskınlarda çok sayıda terör örgütü sempatizanının gözaltına alındığı öğrenildi.

Baskınların gerçekleştiği binaların girişlerinde PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarının yer aldığı görüldü.

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