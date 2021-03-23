Son dakika | ABD'den flaş açıklama: "Türkiye değer verdiğimiz bir müttefikimiz"

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, "Türkiye, uzun bir geçmişimiz olan ve değer verdiğimiz bir müttefikimiz. Türkiye'nin NATO'ya olan bağlılığının sürmesi, hepimizin çıkarına." dedi.

Blinken ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Brüksel'deki NATO Karargahı'nda "Transatlantik Bağı Güçlendirmek" konulu sohbet toplantısı düzenledi.

Türkiye ile ilişkilere dair bir soruya cevaben Blinken, Türkiye ile bazı konularda görüş ayrılıkları bulunduğunu, ancak NATO'nun diğer anlaşmazlık konularının yanı sıra özellikle Doğu Akdeniz'de gerginliği azaltma konusunda ne kadar etkili bir rol oynadığını gösterdiğini kaydetti.

Blinken, bunun çok olumlu bir örnek olduğunu ve gerginliği azaltma konusunda çalışmaya devam edilmesi gerektiğini ifade etti.

Türkiye'yle görüş ayrılıklarının bir sır olmadığına işaret eden Blinken, "Türkiye, uzun bir geçmişimiz olan ve değer verdiğimiz bir müttefikimiz. Türkiye'nin NATO'ya olan bağlılığının sürmesi hepimizin çıkarına." vurgusunda bulundu.

"NATO'YA OLAN GÜÇLÜ BAĞLILIĞIMIZI TEYİT EDİYORUZ"

Blinken, NATO'nun gelecekte de geçmişte olduğu gibi etkili olmasını sağlamak gerektiğinin altını çizerek "Biz NATO'ya olan güçlü bağlılığımızı teyit ediyoruz. İttifaklar ve ortaklıklarımızı tekrar canlandırmak istiyoruz. Hiçbir ülke mevcut sınamalarla tek başına mücadele edemez." diye konuştu.

Dünya genelinde demokrasilerde bir gerileme eğilimi olduğuna ve otokratik sistemlerin yükselişi geçtiğine değinen Blinken, "Geçmiş yıllar ve aylarda ABD'de de kendi sınamalarıyla mücadele etmek zorunda kaldı. Ancak tarihte de olduğu gibi ABD bu tür zorluklardan hep daha güçlü çıktı. İç bölünmüşlüğümüzü açık ve şeffaf bir şekilde ele alıyoruz, gizlemiyoruz." dedi.

Blinken, ABD'nin içeride güçlü olması halinde dışarıda da daha güçlü olabileceğine işaret etti.

Rusya'yla ilgili ise Blinken, ABD'nin NATO'yla benzer bir tutum sergilediğini, stratejik istikrar için Moskova'yla birlikte çalışabileceklerini ancak saldırganlığa karşı geleceklerini söyledi.

Blinken, Çin konusunda ise NATO'nun Çin'in yükselişiyle birlikte ortaya çıkan tehditlere odaklanmasının önem taşıdığına işaret etti.

"NATO SORUNLARI ÇÖZMEK İÇİN ÖNEMLİ PLATFORM"

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ise Türkiye konusunda bazı görüş ayrılıkları ve özellikle S-400 hava savunma sisteminin tedariki ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler konusunda endişeler bulunduğunu ifade etti.

Kendisinin de Türk yetkililerle bu konuları ele aldığını belirten Stoltenberg, "NATO, müttefiklerin oturup sorunlarını konuşma ve çözüm bulmaya çalışmaları için önemli bir platform görevi üstleniyor." dedi.

Stoltenberg, Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de çatışmayı önlemek için kurulan mekanizmanın önemli olduğunu belirtti.

Siyasi görüş ayrılıklarının üstesinden gelmek için güçlü kurumlara ihtiyaç olduğunu belirten Stoltenberg, "NATO, tüm görüş ayrılıklarına rağmen temel görevi olan ortak savunmayı sağlamayı başarıyor." değerlendirmesinde bulundu.