Herkesin tartıştığı aşıyı yaptırdı! Boris Johnson'dan AstraZeneca hamlesi...

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca taraf��ndan geliştirilen Covid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı. 56 yaşındaki Johnson'a aşı, geçtiğimiz yıl korona virüs nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldığı başkent Londra'da bulunan St. Thomas Hastanesi'nde verildi. Aşıyı yaptırırken hiçbir şey hissetmediğini söyleyen Johnson, aşının "çok iyi ve hızlı" bir şekilde uygulandığını ifade etti. Johnson ayrıca, aşı için hastaneye çağrılan kişilerin aşı olmaları gerektiğini de sözlerine ekledi.