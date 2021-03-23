23 Mart 2021, Salı
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Başıboş at otomobile çarptı! Korkunç an kameraya yansıdı

'da yolda koşarak ilerleyen başıboş , cadde üzerinde seyir halinde olan ve atın geldiğini görünce duran otomobile çarptı. Tüyler ürperten an bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. İşte o anlar...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.03.2021
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Lübnan'da ilginç bir kaza meydana geldi. Lübnan'ın batısında yer alan Lübnan Dağı Valiliğine bağlı Siblin ve Ketermaya kasabaları arasında koşarak ilerleyen başıboş bir at, cadde üzerinde seyir halinde olan ve atın geldiğini görünce duran bir otomobile çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle yere düşen at, bir süre durmasının ardından kalkarak kaçmaya devam etti.

At otomobile çarptı! Korkunç an kamerada... AT OTOMOBİLE ÇARPTI! KORKUNÇ AN KAMERADA...

Yerel kaynaklar kazanın 19 Mart tarihinde yaşandığını ifade ederken, kazada atın vücudunda ezilme ve çürükler meydana geldi.

Kazada otomobil ise ciddi şekilde hasar aldı.

Yaşanan kaza güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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